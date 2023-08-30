Новий погляд на інформатику в шкільній програмі: у Мінцифри анонсують матеріали для навчання

Вони мають допомогти переосмислити інформатику як предмет шкільної програми.

Джерело фото: thedigital.gov.ua

У вересні матеріали «Оновлена інформатика — IT-студії» від Мінцифри та Міносвіти за підтримки ЄС презентують для директорів освітніх закладів, вчителів, батьків та учнів.

Вони мають допомогти переосмислити інформатику як предмет шкільної програми.

Матеріали «Оновленої інформатики — IT-студій» будуть розміщені на окремому модулі платформи Дія.Освіта.

У Мінцифри зазначають, що освітні ресурси ІТ-студій можна використовувати як у початковій, так і в базовій та старшій школі. Серед новинок — анімовані відео, презентації, локалізовані матеріали та відео від Code.Org, відео з експертами-практиками.

Експерти підготували Методичні рекомендації з упровадження ІТ-студій у навчальний процес вивчення інформатики, які вчителі можуть використати під час створення календарно-тематичних планів та планування освітнього процесу.

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