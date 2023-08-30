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У цивільних, які мають не задекларовану зброю, буде 30 днів на її декларування або здачу, – Рада розгляне законопроект

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

Давид Арахамія: Верховна Рада демонструє вражаючу ефективність, хоча на її долю випало багато складних випробувань

За словами Давида Арахамії, нинішня Верховна Рада ефективніша за попередню з точки зору якості, хоча спочатку депутати фактично розбиралися, як і що працює, та активно залучає до роботи над законопроектами некомерційні громадські організації і журналістів.

Вища рада правосуддя відновить розгляд скарг на суддів у вересні-жовтні 2023 року

Комітет рекомендував прийняти законопроект, який розблокує запуск розгляду ВРП дисциплінарних скарг на суддів.

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  1. В Україні

Новий погляд на інформатику в шкільній програмі: у Мінцифри анонсують матеріали для навчання

19:35, 30 серпня 2023
Вони мають допомогти переосмислити інформатику як предмет шкільної програми.
Новий погляд на інформатику в шкільній програмі: у Мінцифри анонсують матеріали для навчання
Джерело фото: thedigital.gov.ua
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У вересні матеріали «Оновлена інформатика — IT-студії» від Мінцифри та Міносвіти за підтримки ЄС презентують для директорів освітніх закладів, вчителів, батьків та учнів.

Вони мають допомогти переосмислити інформатику як предмет шкільної програми.

Матеріали «Оновленої інформатики — IT-студій» будуть розміщені на окремому модулі платформи Дія.Освіта.

У Мінцифри зазначають, що освітні ресурси ІТ-студій можна використовувати як у початковій, так і в базовій та старшій школі. Серед новинок — анімовані відео, презентації, локалізовані матеріали та відео від Code.Org, відео з експертами-практиками.

Експерти підготували Методичні рекомендації з упровадження ІТ-студій у навчальний процес вивчення інформатики, які вчителі можуть використати під час створення календарно-тематичних планів та планування освітнього процесу. 

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