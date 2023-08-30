Новый взгляд на информатику в школьной программе: в Минцифры анонсируют материалы для обучения

Они должны помочь переосмыслить информатику как предмет школьной программы.

Источник фото: thedigital.gov.ua

В сентябре материалы «Обновленная информатика — IT-студии» от Минцифры и Минобразования при поддержке ЕС презентуют для директоров образовательных учреждений, учителей, родителей и учеников.

Они должны помочь переосмыслить информатику как предмет школьной программы.

Материалы «Обновленной информатики – IT-студий» будут размещены на отдельном модуле платформы Дія.Освіта.

В Минцифры отмечают, что образовательные ресурсы ИТ-студий можно использовать как в начальной, так и в базовой и старшей школе. Среди новинок – анимированные видео, презентации, локализованные материалы и видео от Code.Org, видео с экспертами-практиками.

Эксперты подготовили Методические рекомендации по внедрению ИТ-студий в учебный процесс изучения информатики, которые учителя могут использовать при создании календарно-тематических планов и планирования образовательного процесса.

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