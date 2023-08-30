Разоблачен одессит, который обещал за $20 тысяч помочь «откосить» от призыва

В Одессе мужчина за $20 тысяч обещал через знакомых в военкомате «откосить» от призыва.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

В Одессе местному жителю было объявлено о подозрении в злоупотреблении влиянием. Мужчина обещал военнообязанному за 20 000 долларов США отказать от военной службы и помочь оформить документы о его непригодности к ней, – сообщает Офис Генерального прокурора.

Для реализации сделки одессит планировал воспользоваться своими связями в районном территориальном военном комиссариате и службе призыва в Одессе. Он угрожал, что в противном случае документы призывника по состоянию здоровья в военкомате рассматриваться не будут.

Правоохранители задержали подозреваемого в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, во время получения незаконной выгоды.

Сейчас рассматривается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемому.

Устанавливается полный перечень лиц, участвовавших в этой незаконной схеме.

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