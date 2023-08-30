В Британии госслужащая подала в суд за слова «умная женщина»

Чиновница подала несколько исков против Министерства обороны Британии.

В Великой Британии чиновница Кристин Роджерс несколько раз подавала в суд на Министерство обороны Британии за дискриминацию по признаку пола после того, как офицер Саймон Уоткинс сказал в ее адрес «умная женщина», передает The Telegraph.

Как сообщает издание, после увольнения Кристин Роджерс подала в суд на ведомство, однако все ее иски о дискриминации по признаку пола были отклонены, а судья назвал ее «гиперчувствительной».

Судья объяснил, что «слово «женщина», конечно, излишне, но мы принимаем показания г-на Уоткинса о том, что он имел в виду его общее восприятие г-жи Роджерс как образованного человека, начитанного, много путешествующего и четко выражающегося».

Судья также добавил, что Уоткинсу «не обязательно было называть ее женщиной, но, делая это, вполне очевидно, что он не намеревался оказывать на нее какое-либо негативное влияние, связанное с ее половой принадлежностью».

При этом чиновница сумела выиграть иск о несправедливом увольнении и теперь ее ждет компенсация от Минобороны.

Ранее сообщалось, что Республиканский комитет подал в суд на Google из-за маркировки почтовой рассылки как спам.

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