На Львовщине девочка случайно упала в колодец, глубиной около 6 м

На Львовщине спасатели спасли ребенка, который упал в колодец. Его глубина составляла около 6 м.
Как рассказали в ГСЧС Украины, событие произошло 29 августа.
«Дети играли и забежали в подвал, где девочка случайно упала в колодец, глубиной около 6 м. В колодце было около 2 м воды», - говорится в сообщении.
С помощью спасательной веревки чрезвычайники вытащили ребенка, 2016 года рождения.
Девочку передали медикам.
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