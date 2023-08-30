На Львовщине девочка случайно упала в колодец, глубиной около 6 м

Ребенок играл и забежал в подвал, где случайно упал в колодец.

На Львовщине спасатели спасли ребенка, который упал в колодец. Его глубина составляла около 6 м.

Как рассказали в ГСЧС Украины, событие произошло 29 августа.

«Дети играли и забежали в подвал, где девочка случайно упала в колодец, глубиной около 6 м. В колодце было около 2 м воды», - говорится в сообщении.

С помощью спасательной веревки чрезвычайники вытащили ребенка, 2016 года рождения.

Девочку передали медикам.

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