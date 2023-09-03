На Львовщине в 7-летнего ребенка палец застрял в конструкциях телеги – пришлось вызвать ГСЧС, фото

Родители пытались самостоятельно помочь ребенку, но им это не удалось.

Во Львовской области спасатели помогли 7-летнему ребенку, палец которого застрял в конструкциях телеги.

Как рассказали в ГСЧС Украины, инцидент произошел в субботу, 2 сентября, в селе Волсвин.

Ребенок, когда играл, засунул палец в отверстие телеги, диаметром около 1,5 см. Родители пытались самостоятельно помочь ребенку, но им это не удалось.

Спасатели быстро высвободили палец девочки. К счастью, травм она не получила.

Ранее мы писали, что на Львовщине девочка случайно упала в колодец, глубиной около 6 м.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.