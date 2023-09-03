У Франції хочуть заборонити одноразові електронні сигарети

Уряд розробляє національний план боротьби з курінням на тлі зростання споживання тютюну.

У Франції розробляють національний план боротьби з курінням на тлі зростання споживання тютюну. Уряд планує заборонити одноразові електронні сигарети. Про це заявила прем'єр-міністр Елізабет Борн, передає BFM TV.

За словами Борн, одноразові електронні сигарети можуть бути заборонені в країні вже незабаром в рамках «нового національного плану боротьби з курінням».

«Можна сказати, що це не нікотин, але це рефлекс і жест, до якого звикає молодь. Так вони потрапляють до куріння», - додала вона.

Міністр охорони здоров'я Франції Франсуа Браун вже неодноразово заявляв про необхідність заборонити одноразові електронні сигарети, оскільки вони «підштовхують молодь до куріння». Зокрема він називав «екологічною нісенітницею» те, що «одноразки» є придатними для багаторазового використання.

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