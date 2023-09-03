Фестиваль Burning Man у пустелі через зливи «потонув» у бруді: є перший загиблий, фото і відео

70 тисяч гостей опинились у пастці, їх попросили сховатися та економити запаси води і їжі.

На щорічному фестивалі Burning Man тисячі осіб не можуть покинути територію заходу через сильні зливи. Про це повідомила пресслужба Burning Man.

Фестиваль проходить у США в пустелі Блек-Рок, штат Невада. Територію було закрити на в'їзд та виїзд, а також було відмінено всі активності через зливу, яка розмила пустелю. 70 тисяч гостей опинились у пастці, їх попросили сховатися та економити запаси води і їжі.

Як повідомляє СNN, унаслідок негоди вже загинула одна людина.

Офіс шерифа округу Першинґ заявив, що розслідує «смерть, яка сталася під час дощу». Влада публічно не назвала ім'я людини та не надала подробиць про обставини смерті.

«Сім’ю повідомили, смерть розслідується», – поінформували в офісі шерифа.

Зазначається, що сильні зливи розмили пустелю та заблокували рух транспортних засобів на території фестивалю та на під'їздах до нього, перетворивши дороги на брудні потоки, які затопили кемпінги учасників фестивалю.

Влада попросила учасників сховатися в пустелі Блек-Рок і берегти їжу, воду та пальне.

«Протягом наступних кількох днів очікується більше дощів, і очікується, що умови не покращаться настільки, щоб дозволити транспортним засобам в’їжджати на територію», — йдеться в заяві Бюро землеустрою.

Організатори Burning Man заявили, що аеропорт у Блек-Рок-Сіті залишається закритим. На території заборонено керувати автомобілем, за винятком автомобілів екстреної допомоги.

Фестиваль щорічно проводиться в пустелі Блек-Рок (штат Невада) з 28 серпня по 4 вересня. Гості Burning Man у соцмережах публікують відео, як дощі розмили пустелю.

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