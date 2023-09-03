Военный учет: кого из мужчин не могут взять на работу

Прием на работу призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только в случае их пребывания на военном учете в военкоматах.

Фото: radiotrek.rv.ua

В Черновицком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки напомнили, по каким условиям работодатели могут брать на работу мужчин.

Так, прием на работу призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только в случае их нахождения на военном учете в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Работодатель должен проверять наличие у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетных документов:

у военнообязанных – военных билетов или временных удостоверений;

призывников – удостоверений о приписке к призывным участкам.

Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, организаций, предприятий, учебных заведений независимо от форм собственности должны соблюдать законодательные нормы по ведению военного учета.

Там также подчеркнули, что за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, в том числе и по ведению военного учета, они несут ответственность по закону.

В это время мужчины призывного возраста получают повестки и могут вступить в ряды ВСУ. Но есть десять категорий граждан, которые могут служить только по месту жительства.

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