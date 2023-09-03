Военный учет: кого из мужчин не могут взять на работу

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Верховный Суд высказался, подлежит ли апелляционному обжалованию определение следственного судьи об отмене постановления прокурора о поручении осуществлять досудебное расследование другому органу

Прокурор утверждал, что определение следственного судьи об отмене постановления заместителя Генерального прокурора о поручении осуществления досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу не предусмотрено нормами УПК Украины, поэтому суд апелляционной инстанции не вправе отказать в проверке ее законности.

Водитель, нарушивший ПДД в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже если потерпевший не возражает, - Верховный Суд

Верховный Суд: Водитель, нарушивший правила безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло для потерпевшего тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже при искреннем раскаянии и отсутствии возражений потерпевшего.

Военнообязанный по религиозным убеждениям просил направить его на альтернативную службу, - Верховный Суд обратил внимание, что суды не выяснили всех обстоятельств и отменил приговор

Верховный Суд отменил приговор суда первой инстанции, поскольку тот не обосновал вывод о том, что обвиняемый не имеет права на прохождение альтернативной службы, хотя он считал, что имеет такое право в связи со своими религиозными убеждениями.

Когда нет необходимости начинать судебное разбирательство сначала в случае замены судьи по уголовному делу, – позиция Верховного Суда

До замены судьи судебное разбирательство по этому делу уже длилось 5 лет, и за это время был исследован значительный объем доказательств, в частности, допрошено 36 свидетелей и изучено 59 томов других доказательств.

БП ВС: Принятые судьей меры обеспечения иска не должны препятствовать хозяйственной деятельности предприятия

Большая Палата признала, что к судье, не осуществившей надлежащую проверку заявления об обеспечении иска, было правомерно применено дисциплинарное взыскание.

  1. В Украине

Военный учет: кого из мужчин не могут взять на работу

15:38, 3 сентября 2023
Прием на работу призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только в случае их пребывания на военном учете в военкоматах.
Военный учет: кого из мужчин не могут взять на работу
Фото: radiotrek.rv.ua
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В Черновицком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки напомнили, по каким условиям работодатели могут брать на работу мужчин.

Так, прием на работу призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только в случае их нахождения на военном учете в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Работодатель должен проверять наличие у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетных документов:

  • у военнообязанных – военных билетов или временных удостоверений;
  • призывников – удостоверений о приписке к призывным участкам.

Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, организаций, предприятий, учебных заведений независимо от форм собственности должны соблюдать законодательные нормы по ведению военного учета.

Там также подчеркнули, что за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, в том числе и по ведению военного учета, они несут ответственность по закону.

В это время мужчины призывного возраста получают повестки и могут вступить в ряды ВСУ. Но есть десять категорий граждан, которые могут служить только по месту жительства.

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