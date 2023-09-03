Пограничники Мукачевского отряда задержали в течение минувших суток более 30 нарушителей границы

Пограничники Мукачевского отряда пресекли 9 попыток нарушения государственной границы.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В течение минувших суток пограничники Мукачевского отряда пресекли 9 попыток нарушения государственной границы, в результате чего было задержано более 30 человек. Об этом сообщили в Госпогранслужбе в воскресенье, 3 сентября.

Как отмечается, 25 нарушителей остановили при попытке незаконного пересечения границы с Венгрией, еще 9 задержали на границе с Румынией.

Так, рассказали в ГНСУ, больше всего «ловкачей» остановили военнослужащие отдела «Косино».

«Незаконно попасть в Венгрию на участке этого подразделения правонарушители пробовали четыре раза. В результате пресечения всех этих попыток пограничные наряды задержали 19 граждан Украины из разных регионов», - говорится в сообщении.

Еще шестерых мужчин, намеревавшихся пересечь украинско-венгерскую границу вне пунктов пропуска, задержали военнослужащие отдела «Лужанка».

На украинско-румынском участке границы пятерых человек остановил пограничный наряд отделения «Хижа», также четырех мужчин задержал наряд от отдела «Деловое».

В отношении всех задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

В настоящее время оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконной переправки мужчин через границу.

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