Украина может начать применять самолеты F-16 весной 2024 года, — Резников

Министр подчеркнул, что Украина получит самолеты F-16.

Фото: Associated Press

Украина может начать использовать самолеты F-16 весной 2024 года. Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в интервью Укринформу.

Он отметил, что Украина получит самолеты F-16.

«Я думаю, в следующем году весной. Я имею в виду – уже в применении. Потому что сегодня разрешение на обучение есть, страны, которые согласились учить, есть, и даже уже есть страны, которые согласились передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры», - сказал министр.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, что нужно Украине для превосходства в небе.

Также США в сентябре начнут готовить украинских пилотов на F-16.

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