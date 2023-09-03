Оккупанты попытались высадиться: ВМС уничтожили российский катер в Черном море, видео

Украинские защитники в северо-западной части Черного моря уничтожили вражеский катер, ликвидировав 6 и ранив 2 оккупантов. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.
«В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-морских сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 «Тунец».
Враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых окупантов», — говорится в сообщении.
Силы обороны обнародовали видеооперации, однако не назвали ее дату.
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