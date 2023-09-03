Оккупанты попытались высадиться: ВМС уничтожили российский катер в Черном море, видео

В западной части Черного моря пытались высадиться русские военные: Силы обороны уничтожили шестерых окупантов и их катер «Тунец».

Украинские защитники в северо-западной части Черного моря уничтожили вражеский катер, ликвидировав 6 и ранив 2 оккупантов. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

«В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-морских сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 «Тунец».

Враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых окупантов», — говорится в сообщении.

Силы обороны обнародовали видеооперации, однако не назвали ее дату.

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