Пенсия по инвалидности ІІІ группы: изменится ли сумма выплат осенью

Лица с инвалидностью третьей группы получают 50% пенсии по возрасту.

Пенсия по инвалидности назначается независимо от наступившей инвалидности: в период работы, до устройства на работу или после прекращения работы. Лица с инвалидностью третьей группы получают 50% пенсии по возрасту. Стало известно, как изменятся выплаты уже этой осенью.

Как сообщает Минсоцполитики, в сентябре, октябре и ноябре изменений в выплате пенсий по инвалидности и их размеру не предусматривается.

Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью ІІІ группы не изменится и составит:

2 100 гривен – для лиц, не работающих;

2093 гривны – для тех, кто имеет работу.

Также в зависимости от причин приобретения инвалидности украинцы с третьей группой инвалидности могут получать следующие выплаты:

в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ).

вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.

участники ликвидации крушения ЧАЭС – 8053,97 гривны (60% средней заработной платы, которая учитывается для расчета пенсии).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий