Пенсія за інвалідністю ІІІ групи: чи зміниться сума виплат восени

Особи з інвалідністю третьої групи одержують 50% пенсії за віком.

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від інвалідності, що настала: в період роботи, до влаштування на роботу або після припинення роботи. Особи з інвалідністю третьої групи одержують 50% пенсії за віком. Стало відомо, як зміняться виплати вже цієї осені.

Як повідомляє Мінсоцполітики, у вересні, жовтні та листопаді змін у виплаті пенсій за інвалідністю та їх розміром не передбачається.

Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю ІІІ групи не зміниться і складатиме:

2 100 гривень – для осіб, які не працюють;

2093 гривні – для тих, хто має роботу.

Також залежно від причин придбання інвалідності, українці з третьою групою інвалідності можуть отримувати такі виплати:

внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).

внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.

учасники ліквідації катастрофи ЧАЕС – 8053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, яка враховується для розрахунку пенсії).

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.