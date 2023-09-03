Пенсія за інвалідністю ІІІ групи: чи зміниться сума виплат восени

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від інвалідності, що настала: в період роботи, до влаштування на роботу або після припинення роботи. Особи з інвалідністю третьої групи одержують 50% пенсії за віком. Стало відомо, як зміняться виплати вже цієї осені.
Як повідомляє Мінсоцполітики, у вересні, жовтні та листопаді змін у виплаті пенсій за інвалідністю та їх розміром не передбачається.
Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю ІІІ групи не зміниться і складатиме:
- 2 100 гривень – для осіб, які не працюють;
- 2093 гривні – для тих, хто має роботу.
Також залежно від причин придбання інвалідності, українці з третьою групою інвалідності можуть отримувати такі виплати:
- внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).
- внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.
- учасники ліквідації катастрофи ЧАЕС – 8053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, яка враховується для розрахунку пенсії).
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