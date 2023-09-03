Купався попри заборону: на Миколаївщині чоловік підірвався на міні

Унаслідок вибуху він загинув.

У неділю, 3 вересня, в Чорноморці Миколаївської області на міні в воді підірвався 36-річний місцевий мешканець. Унаслідок вибуху він загинув. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

«Чоловік, ігноруючи попереджувальні знаки про встановлення мінних загороджень, пішов покупатись в морі. Під час перебування людини у воді стався вибух. Чоловік загинув», - йдеться у повідомленні.

Військові просять не ігнорувати обмежень щодо купанні у морі та наголошують, що що «чорноморське узбережжя сьогодні - це зона оборони і зона небезпеки».

Сили оборони наголошують про неприпустимість перебування на узбережжі, а особливо у воді, зокрема на ділянках обмеженого доступу.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.