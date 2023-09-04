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Верховна Рада прийняла закон про автоматичне притягнення чиновників до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій

Ухвалено закон про притягнення до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій в автоматичному режимі.

Верховна Рада відновила електронне декларування чиновників, але декларації не будуть публічними

Верховна Рада проголосувала закон про відновлення декларування.

Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

З закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців

Новим законом виключать норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків.

  1. Суспільство

Необхідно терміново скоротити шкідливі викиди до 2025 року, — Єврокомісар

11:07, 4 вересня 2023
Єврокомісар з питань довкілля закликав до термінового і глибокого скорочення викидів.
Необхідно терміново скоротити шкідливі викиди до 2025 року, — Єврокомісар
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Єврокомісар з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс заявив про необхідність терміново і глибоко скоротити шкідливі викиди протягом цього десятиліття. Про це він сказав в інтерв’ю DPA.

На думку єврокомісара, всі мають взяти на себе зобов'язання скоротити викиди до 2025 року.

Ризик недосягнення мети Паризької кліматичної угоди від 2015 року щодо обмеження зростання температури до +1,5 °C, якщо це можливо, є дуже високим.

«Ми повинні утримати 1,5 градуси, тому що це основна надія, яка у нас є», – зазначив він.

Єврокомісар закликав міжнародну спільноту не втрачати з поля зору кліматичні цілі, які вже були встановлені.

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