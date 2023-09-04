Необхідно терміново скоротити шкідливі викиди до 2025 року, — Єврокомісар

Єврокомісар з питань довкілля закликав до термінового і глибокого скорочення викидів.

Єврокомісар з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс заявив про необхідність терміново і глибоко скоротити шкідливі викиди протягом цього десятиліття. Про це він сказав в інтерв’ю DPA.

На думку єврокомісара, всі мають взяти на себе зобов'язання скоротити викиди до 2025 року.

Ризик недосягнення мети Паризької кліматичної угоди від 2015 року щодо обмеження зростання температури до +1,5 °C, якщо це можливо, є дуже високим.

«Ми повинні утримати 1,5 градуси, тому що це основна надія, яка у нас є», – зазначив він.

Єврокомісар закликав міжнародну спільноту не втрачати з поля зору кліматичні цілі, які вже були встановлені.

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