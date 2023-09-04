Необходимо срочно сократить вредные выбросы к 2025 году, — Еврокомиссар

Еврокомиссар по окружающей среде призвал к срочному и глубокому сокращению выбросов.

Еврокомиссар по окружающей среде Виргиниус Синкявичюс заявил о необходимости срочно и глубоко сократить вредные выбросы в течение этого десятилетия. Об этом он сказал в интервью DPA.

По мнению еврокомиссара, все должны принять на себя обязательство сократить выбросы до 2025 года.

Риск недостижения цели Парижского климатического соглашения от 2015 года об ограничении роста температуры до +1,5 °C, если это возможно, очень высок.

«Мы должны удержать 1,5 градуса, потому что это основная надежда, которая у нас есть», – отметил он.

Еврокомиссар призвал международное сообщество не терять из виду климатические цели, которые уже были установлены.

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