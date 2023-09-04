Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Давид Арахамия о закрытом публичном доступе к Реестру деклараций: в индивидуальном порядке попросим НАПК обнародовать наши декларации

Давид Арахамия успокоил общественность относительно закрытого для публичного доступа Реестра деклараций – будут просить НАПК обнародовать декларации депутатов в индивидуальном порядке.

Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

  1. Общество
  2. / В Украине

Бесплатные исследования для украинцев: на какие гормоны можно сдать анализы

07:00, 4 сентября 2023
Бесплатно получить необходимые лабораторные или инструментальные исследования можно при наличии направления от семейного врача.
Бесплатные исследования для украинцев: на какие гормоны можно сдать анализы
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Украинцы вправе бесплатно получить необходимые лабораторные или инструментальные исследования. Это возможно при наличии направления от семейного врача. Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Получить услуги можно в медучреждениях, заключивших договор с НСЗУ на пакет «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях».

В частности, в перечень безвозмездных анализов также включены гормональные исследования, а именно:

  • тироксин (Т4 общий, Т4 свободный),
  • трийодтиронин (Т3 общий, Т3 свободный),
  • тиреотропный гормон (ТТГ),
  • тиреоглобулин (ТГ),
  • паратгормон (ПТГ),
  • инсулин,
  • адренокориткотропный гормон (АКТГ, кортикотропин),
  • кортизол (гидрокортизон),
  • соматотропный гормон (соматотропин, СТГ),
  • пролактин,
  • фоликулостимулирующий гормон,
  • вазопрессин (АДГ),
  • норадреналин,
  • хромогранин,
  • тестостерон,
  • эстрадиол,
  • инсулиноподобный фактор роста -1 (ИФР-1),
  • другие исследования в соответствии с отраслевыми стандартами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва