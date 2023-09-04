Бесплатные исследования для украинцев: на какие гормоны можно сдать анализы

Бесплатно получить необходимые лабораторные или инструментальные исследования можно при наличии направления от семейного врача.

Украинцы вправе бесплатно получить необходимые лабораторные или инструментальные исследования. Это возможно при наличии направления от семейного врача. Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Получить услуги можно в медучреждениях, заключивших договор с НСЗУ на пакет «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях».

В частности, в перечень безвозмездных анализов также включены гормональные исследования, а именно:

тироксин (Т4 общий, Т4 свободный),

трийодтиронин (Т3 общий, Т3 свободный),

тиреотропный гормон (ТТГ),

тиреоглобулин (ТГ),

паратгормон (ПТГ),

инсулин,

адренокориткотропный гормон (АКТГ, кортикотропин),

кортизол (гидрокортизон),

соматотропный гормон (соматотропин, СТГ),

пролактин,

фоликулостимулирующий гормон,

вазопрессин (АДГ),

норадреналин,

хромогранин,

тестостерон,

эстрадиол,

инсулиноподобный фактор роста -1 (ИФР-1),

другие исследования в соответствии с отраслевыми стандартами.

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