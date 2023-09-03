На Киевщине уже 42 семьи получили квартиры в рамках программы «Новый дом»

Ключи от 31 квартиры вручили в начале года, еще 11 – в августе.

В Киевской области 42 семьи получили новые квартиры в рамках реализации программы «Новый дом».

Как сообщили в Киевской ОВА, по областной программе «Новый дом», принятой в июне прошлого года на 2022-2023 годы, предусмотрено обеспечить новым жильем жителей области, потерявших свои дома в результате полномасштабной агрессии рф.

На сегодняшний день в рамках этой программы новые квартиры уже получили 42 семьи из Киевщины. Ключи от 31 квартиры вручили в начале года, еще 11 – в августе.

«Их жилье невозможно восстановить путем текущего, капитального ремонта или реконструкции, или же это является экономически нецелесообразно», - отметили в ОВА.

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