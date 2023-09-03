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Верховна Рада прийняла закон про автоматичне притягнення чиновників до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій

Ухвалено закон про притягнення до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій в автоматичному режимі.

Верховна Рада відновила електронне декларування чиновників, але декларації не будуть публічними

Верховна Рада проголосувала закон про відновлення декларування.

Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

З закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців

Новим законом виключать норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків.

  1. В Україні

На Київщині уже 42 родини отримали квартири в рамках програми «Нова оселя»

23:31, 3 вересня 2023
Ключі від 31 квартири вручили на початку року, ще 11 – у серпні.
На Київщині уже 42 родини отримали квартири в рамках програми «Нова оселя»
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У Київській області 42 родини отримали нові квартири в рамках реалізації програми «Нова оселя».

Як повідомили у Київській ОВА, за обласною програмою «Нова оселя», прийнятою в червні минулого року на 2022-2023 роки, передбачено забезпечити новим житлом мешканців області, які втратили свої домівки внаслідок повномасштабної агресії рф.

На сьогодні в рамках цієї програми нові квартири вже отримали 42 сім’ї з Київщини. Ключі від 31 квартири вручили на початку року, ще 11 – у серпні.

«Їхнє житло неможливо відновити шляхом поточного, капітального ремонту чи реконструкції, або ж це є економічно недоцільним», - зазначили в ОВА.

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