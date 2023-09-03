На Київщині уже 42 родини отримали квартири в рамках програми «Нова оселя»

Ключі від 31 квартири вручили на початку року, ще 11 – у серпні.

У Київській області 42 родини отримали нові квартири в рамках реалізації програми «Нова оселя».

Як повідомили у Київській ОВА, за обласною програмою «Нова оселя», прийнятою в червні минулого року на 2022-2023 роки, передбачено забезпечити новим житлом мешканців області, які втратили свої домівки внаслідок повномасштабної агресії рф.

На сьогодні в рамках цієї програми нові квартири вже отримали 42 сім’ї з Київщини. Ключі від 31 квартири вручили на початку року, ще 11 – у серпні.

«Їхнє житло неможливо відновити шляхом поточного, капітального ремонту чи реконструкції, або ж це є економічно недоцільним», - зазначили в ОВА.

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