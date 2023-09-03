Україна від початку вторгнення отримала $100 мільярдів допомоги, — Резніков

Тільки від США Україна отримала допомоги вже майже на $60 мільярдів.

Західні партнери допомагають Україні наближати спільну перемогу. Так, від початку повномасштабного вторгнення держава отримала близько 100 мільярдів доларів допомоги. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю Укрінформу.

На думку міністра оборони Резнікова, якщо оцінити всі пакети допомоги від партнерів від початку повномасштабного вторгнення, вийде близько 100 мільярдів доларів.

«Ми отримали в грошах зброї і техніки різної, набоїв, снарядів і пострілів, я думаю, під 100 мільярдів», — підкреслив Резніков.

За його словами, левову частку Україні передали США.

«Тільки від США — більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите, скільки це трильйонів гривень», — повідомив міністр.

При цьому, за його словами, більшість бюджету Міністерства оборони йде на грошове забезпечення військових і компенсації.

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