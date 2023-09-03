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Верховна Рада прийняла закон про автоматичне притягнення чиновників до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій

Ухвалено закон про притягнення до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій в автоматичному режимі.

Верховна Рада відновила електронне декларування чиновників, але декларації не будуть публічними

Верховна Рада проголосувала закон про відновлення декларування.

Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

З закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців

Новим законом виключать норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків.

  1. В Україні

Україна від початку вторгнення отримала $100 мільярдів допомоги, — Резніков

19:36, 3 вересня 2023
Тільки від США Україна отримала допомоги вже майже на $60 мільярдів.
Україна від початку вторгнення отримала $100 мільярдів допомоги, — Резніков
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Західні партнери допомагають Україні наближати спільну перемогу. Так, від початку повномасштабного вторгнення держава отримала близько 100 мільярдів доларів допомоги. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю Укрінформу.

На думку міністра оборони Резнікова, якщо оцінити всі пакети допомоги від партнерів від початку повномасштабного вторгнення, вийде близько 100 мільярдів доларів.

«Ми отримали в грошах зброї і техніки різної, набоїв, снарядів і пострілів, я думаю, під 100 мільярдів», — підкреслив Резніков.

За його словами, левову частку Україні передали США.

«Тільки від США — більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите, скільки це трильйонів гривень», — повідомив міністр.

При цьому, за його словами, більшість бюджету Міністерства оборони йде на грошове забезпечення військових і компенсації.

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