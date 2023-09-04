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Ухвалено закон про притягнення до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій в автоматичному режимі.

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Верховна Рада проголосувала закон про відновлення декларування.

Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

З закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців

Новим законом виключать норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків.

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Стафілокок, пневмонія та сальмонельоз: на ремені смарт-годинника живуть колонії бактерій, — дослідження

00:00, 4 вересня 2023
Найбільш забрудненими є гумові та пластикові браслети.
Стафілокок, пневмонія та сальмонельоз: на ремені смарт-годинника живуть колонії бактерій, — дослідження
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Вчені дізналися, що на ремені смарт-годинника зберігається велика кількість шкідливих бактерій, серед яких – збудники пневмонії, сальмонельозу та стафілококу. Науковці з Атлантичного університету Флориди опублікували своє дослідження в Advances in Infectious Diseases, пише Science Alert.

«Браслет розумних годинників та фітнес-трекерів часто носять під час активності: під час потовиділення, плавання, тримання домашніх тварин або навіть сну. Однак їх часто не дезінфікують регулярно, і тому вони можуть бути важливим джерелом передачі бактерій та інфекції», – зазначають вчені.

Науковці перевірили 20 різноманітних ременів розумних годинників: 95% із них мали значні колонії бактерій.

Найбільш забрудненими є гумові та пластикові браслети. Водночас металеві (особливо золоті та срібні) практично не містили бактерій.

«Пластмасові та гумові браслети можуть створити більш відповідне середовище для росту бактерій, оскільки пористі та статичні поверхні, як правило, приваблюють і заселяються бактеріями», – каже вчений-біолог Нвадіуто Есіобу з Атлантичного університету Флориди.

Бактерії, перевірені в цьому дослідженні, є одними з найбільш поширених бактерій, які зустрічаються на тілі та в навколишньому середовищі.

Науковці виявили бактерії, які спричиняють пневмонію, сальмонельоз, шкірні запалення, а також  збудника S. aureus, який діє як патоген людини, викликаючи фурункули, сепсис, піоміозит, ботріомікоз та ендокардит.

У спостереженнях вчених не було помітних відмінностей між чоловіками та жінками, які брали участь у дослідженні.

Але на браслетах відвідувачів спортзалу дослідники виявили високий рівень стафілококових бактерій.

«Кількість і класифікація бактерій, які ми знайшли на браслетах, показують, що існує потреба в регулярній санітарній обробці цих поверхонь. Навіть при відносно низькій кількості ці збудники мають значення здоров’я», – додає дослідник Есіобу.

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