Стафилококк, пневмония и сальмонеллез: на ремне смарт-часов живут колонии бактерий, — исследование

Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался, подлежит ли апелляционному обжалованию определение следственного судьи об отмене постановления прокурора о поручении осуществлять досудебное расследование другому органу

Прокурор утверждал, что определение следственного судьи об отмене постановления заместителя Генерального прокурора о поручении осуществления досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу не предусмотрено нормами УПК Украины, поэтому суд апелляционной инстанции не вправе отказать в проверке ее законности.

Водитель, нарушивший ПДД в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже если потерпевший не возражает, - Верховный Суд

Верховный Суд: Водитель, нарушивший правила безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло для потерпевшего тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже при искреннем раскаянии и отсутствии возражений потерпевшего.

Военнообязанный по религиозным убеждениям просил направить его на альтернативную службу, - Верховный Суд обратил внимание, что суды не выяснили всех обстоятельств и отменил приговор

Верховный Суд отменил приговор суда первой инстанции, поскольку тот не обосновал вывод о том, что обвиняемый не имеет права на прохождение альтернативной службы, хотя он считал, что имеет такое право в связи со своими религиозными убеждениями.

Когда нет необходимости начинать судебное разбирательство сначала в случае замены судьи по уголовному делу, – позиция Верховного Суда

До замены судьи судебное разбирательство по этому делу уже длилось 5 лет, и за это время был исследован значительный объем доказательств, в частности, допрошено 36 свидетелей и изучено 59 томов других доказательств.

БП ВС: Принятые судьей меры обеспечения иска не должны препятствовать хозяйственной деятельности предприятия

Большая Палата признала, что к судье, не осуществившей надлежащую проверку заявления об обеспечении иска, было правомерно применено дисциплинарное взыскание.

  1. Общество
  2. / В мире

Стафилококк, пневмония и сальмонеллез: на ремне смарт-часов живут колонии бактерий, — исследование

00:00, 4 сентября 2023
Наиболее загрязнены резиновые и пластиковые браслеты.
Стафилококк, пневмония и сальмонеллез: на ремне смарт-часов живут колонии бактерий, — исследование
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Ученые узнали, что на ремне смарт-часов хранится большое количество вредных бактерий, среди которых возбудители пневмонии, сальмонеллеза и стафилококка. Ученые из Атлантического университета Флориды опубликовали свое исследование в Advances in Infectious Diseases, пишет Science Alert.

«Браслет умных часов и фитнес-трекеров часто носят во время активности: во время потоотделения, плавания, содержания домашних животных или даже сна. Однако их часто не дезинфицируют регулярно, поэтому они могут быть важным источником передачи бактерий и инфекции», – отмечают ученые.

Ученые проверили 20 различных ремней умных часов: 95% из них имели значительные колонии бактерий.

Наиболее загрязнены резиновые и пластиковые браслеты. В то же время, металлические (особенно золотые и серебряные) практически не содержали бактерий.

«Пластмассовые и резиновые браслеты могут создать более подходящую среду для роста бактерий, поскольку ячеистые и статические поверхности, как правило, привлекают и заселяются бактериями», – говорит ученый-биолог Нвадиуто Эсиобу из Атлантического университета Флориды.

Бактерии, проверенные в данном исследовании, являются одними из наиболее распространенных бактерий, встречающихся на теле и в окружающей среде.

Ученые обнаружили бактерии, вызывающие пневмонию, сальмонеллез, кожные воспаления, а также возбудителя S. aureus, который действует как патоген человека, вызывая фурункулы, сепсис, пиомиозит, ботриомикоз и эндокардит.

В наблюдениях ученых не было заметных различий между мужчинами и женщинами, участвовавшими в исследовании.

Но на браслетах посетителей спортзала исследователи обнаружили высокий уровень стафилококковых бактерий.

«Количество и классификация бактерий, найденных на браслетах, показывают, что существует потребность в регулярной санитарной обработке этих поверхностей. Даже при относительно низком количестве эти возбудители имеют значение для здоровья», – добавляет исследователь Эсиобу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Березкіна
    Олена Березкіна
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Юлія Іваніна
    Юлія Іваніна
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва