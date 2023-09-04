Стафилококк, пневмония и сальмонеллез: на ремне смарт-часов живут колонии бактерий, — исследование

Наиболее загрязнены резиновые и пластиковые браслеты.

Ученые узнали, что на ремне смарт-часов хранится большое количество вредных бактерий, среди которых возбудители пневмонии, сальмонеллеза и стафилококка. Ученые из Атлантического университета Флориды опубликовали свое исследование в Advances in Infectious Diseases, пишет Science Alert.

«Браслет умных часов и фитнес-трекеров часто носят во время активности: во время потоотделения, плавания, содержания домашних животных или даже сна. Однако их часто не дезинфицируют регулярно, поэтому они могут быть важным источником передачи бактерий и инфекции», – отмечают ученые.

Ученые проверили 20 различных ремней умных часов: 95% из них имели значительные колонии бактерий.

Наиболее загрязнены резиновые и пластиковые браслеты. В то же время, металлические (особенно золотые и серебряные) практически не содержали бактерий.

«Пластмассовые и резиновые браслеты могут создать более подходящую среду для роста бактерий, поскольку ячеистые и статические поверхности, как правило, привлекают и заселяются бактериями», – говорит ученый-биолог Нвадиуто Эсиобу из Атлантического университета Флориды.

Бактерии, проверенные в данном исследовании, являются одними из наиболее распространенных бактерий, встречающихся на теле и в окружающей среде.

Ученые обнаружили бактерии, вызывающие пневмонию, сальмонеллез, кожные воспаления, а также возбудителя S. aureus, который действует как патоген человека, вызывая фурункулы, сепсис, пиомиозит, ботриомикоз и эндокардит.

В наблюдениях ученых не было заметных различий между мужчинами и женщинами, участвовавшими в исследовании.

Но на браслетах посетителей спортзала исследователи обнаружили высокий уровень стафилококковых бактерий.

«Количество и классификация бактерий, найденных на браслетах, показывают, что существует потребность в регулярной санитарной обработке этих поверхностей. Даже при относительно низком количестве эти возбудители имеют значение для здоровья», – добавляет исследователь Эсиобу.

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