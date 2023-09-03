В некоторых областях Украины 4 сентября пройдут дожди и возможны грозы

Синоптики рассказали какую погоду ожидать в понедельник.

Изображение: freepik.com

В понедельник, 4 сентября, в некоторых областях Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Так, синоптики прогнозируют в большинстве западных, Винницкой, Житомирской, местами Киевской, Черкасской и Одесской областях кратковременные дожди, днем и в южной, восточной частях и на Днепропетровщине небольшой кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на юге и юго-востоке страны до 19°; днем в западных, северных и Винницкой областях 19-24°, на остальной территории 24-29°.

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