На Ровенщине произошло ужасное ДТП – один ребенок погиб, еще 8 человек пострадали

Во время ДТП столкнулись два легковых автомобиля.

Источник фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия один ребенок погиб, еще 8 человек пострадали.

Как рассказали в ГСЧС Украины, ДТП произошло в воскресенье, 3 сентября, после обеда в Ровенском районе. Там столкнулись два легковых автомобиля.

«В результате один ребенок погиб и 8 человек пострадали.

Пострадавших госпитализировано в больницу», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Виннитчине произошло смертельное ДТП – погибли 12 человек, среди которых 6 детей.

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