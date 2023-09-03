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Пригодных к военной службе станет больше: Минобороны обновило список болезней

16:19, 3 сентября 2023
Обновлен список болезней для оценки пригодности военнослужащих.
Пригодных к военной службе станет больше: Минобороны обновило список болезней
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Министерство обороны утвердило новое расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочено прохождение службы ограниченно пригодными. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402) внесены приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490 и вступили в силу 25 августа.

Так, 25 августа вступили в силу и другие изменения, внесенные приказом № 456, предусматривающим упрощение требований для службы в ДШУ и морской пехоте в особый период.

Изменения в приказ о ВВК

Приказом №490 Министерства обороны Украины:

  • Полностью обновлено расписание болезней для оценки пригодности военнослужащих.
  • Детализован порядок определения места службы для ограниченно пригодных.
  • Уточнен порядок принятия постановления ВВК о причинной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы и защитой Родины.
  • Уточнен перечень документов, которые необходимо представить на рассмотрение.

В Положение внесены многие другие изменения.

По «спорным» статьям пригодными будут признавать всех

Ранее в пункте 20.4 Раздела III Положения определялось, что в военное время по статьям Расписания болезней, предусматривающих варианты — индивидуальную оценку пригодный или ограниченно пригодный к службе, ВВК должен принимать постановление «пригодное к военной службе», за исключением статей 2-в, 4 -в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в. Теперь слова и цифры «за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в» из Положения исключены, т.е. «спорными» пригодными статьями будут признавать всех.

Ограниченно пригодные будут пригодны по конкретной военной специальности

Теперь одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к военной службе ВВК должно принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности (ВОС).

В случае признания военнослужащего непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением военнослужащего на другую должность может направить его на ВВК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.

Порядок прохождения службы военнослужащими, которые признаны ВВК ограниченно пригодными, определяется Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, утвержденным Указом Президента от 10 декабря 2008 г. № 1153 и Инструкцией об организации выполнения Положения (приказ МОУ от 10 апреля 2009 г. № 1)

Упрощены требования ВВК для десантников и морпехов

Ослаблены требования к состоянию здоровья для военнослужащих десантно-штурмовых войск и морской пехоты в особый период, то есть во время мобилизации и войны.

Благодаря новым изменениям в требованиях часть военных, которые ранее признавались непригодными к службе в десанте, теперь будут пригодны к такой службе.

Хотя приказы №456 и №490 уже вступили в силу и обнародованы на портале Верховной Рады, в самом Положении (приказ №402) по состоянию на 3 сентября изменения на сайте еще не внесены.

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