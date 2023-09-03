Спасатели Киева просят не парковать автомобили на проездах в жилых зонах

В случае чрезвычайной ситуации каждая секунда имеет огромное значение.

В ГСЧС отмечают, что парковка автомобилей на проездах в жилых зонах становится серьезным препятствием для работы экстренных служб, в частности, пожарных.

Ведь в случае чрезвычайной ситуации каждая секунда имеет огромное значение и быстрый доступ пожарной техники к месту происшествия может спасти жизнь.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве призвали водителей держать проезды свободными от автомобилей. Это позволит обеспечить пространство для пожарной техники и спасательных служб.

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