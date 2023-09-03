Что положить в рюкзак школьника для комфортного пребывания в укрытии

Важно не перегружать рюкзак, ведь тяжелый рюкзак может помешать ребенку быстро эвакуироваться в безопасное место.

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Новый учебный год будет проходить при повышенных мерах безопасности. В ряде учебных заведений уже готовы укрытия, в которых дети и учителя смогут спрятаться в случае объявления воздушной тревоги.

На этот случай родителям школьников следует подготовить отдельный рюкзак, который ребенок будет держать в школе и во время воздушной тревоги будет брать с собой до укрытия, рассказали в Минреинтеграции.

Что стоит положить в такой рюкзак:

– питательные батончики, снеки длительного хранения;

– бутылку питьевой воды;

– влажные салфетки;

– теплое легкое одеяло;

– записку, в которой указан ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, номера телефонов, адреса);

– дополнительный телефон (по возможности) вместе с зарядным кабелем и повербанком;

– медицинские препараты, если ребенок проходит курс на постоянной основе (предварительно проинформировав об этом классного руководителя и вложив инструкцию, как именно нужно давать препарат);

– несколько вещей, которые создадут ребенку атмосферу комфорта. Это может быть книга, раскраска или любимая игрушка.

Важно не перегружать рюкзак, ведь тяжелый рюкзак может помешать ребенку быстро эвакуироваться в безопасное место.

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