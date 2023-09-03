Що покласти у рюкзак школяра для комфортного перебування в укритті

Важливо не перевантажувати наплічник, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися у безпечне місце.

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Новий навчальний рік проходитиме за підвищених заходів безпеки. У низці закладів освіти вже готові укриття, у яких діти та вчителі зможуть сховатися у разі оголошення повітряної тривоги.

На цей випадок батькам школярів варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі й під час повітряної тривоги братиме з собою до укриття, розповіли у Мінреінтеграції.

Що варто покласти у такий наплічник:

– поживні батончики, снеки довготривалого зберігання;

– пляшку питної води;

– вологі серветки;

– теплу легку ковдру;

– записку, в якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів (імена, номери телефонів, адреси);

– додатковий телефон (за можливості) разом із зарядним кабелем і повербанком;

– медичні препарати, якщо дитина проходить курс на постійній основі (попередньо поінформувавши про це класного керівника й вклавши інструкцію, як саме потрібно давати препарат);

– кілька речей, які створять дитині атмосферу комфорту. Це може бути книжка, розмальовка або улюблена іграшка.

Важливо не перевантажувати наплічник, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися у безпечне місце.

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