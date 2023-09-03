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Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

З закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців

Новим законом виключать норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків.

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  1. В Україні

Що покласти у рюкзак школяра для комфортного перебування в укритті

18:18, 3 вересня 2023
Важливо не перевантажувати наплічник, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися у безпечне місце.
Що покласти у рюкзак школяра для комфортного перебування в укритті
Зображення: freepik.com
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Новий навчальний рік проходитиме за підвищених заходів безпеки. У низці закладів освіти вже готові укриття, у яких діти та вчителі зможуть сховатися у разі оголошення повітряної тривоги. 

На цей випадок батькам школярів варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі й під час повітряної тривоги братиме з собою до укриття, розповіли у Мінреінтеграції.

Що варто покласти у такий наплічник:

– поживні батончики, снеки довготривалого зберігання;

– пляшку питної води;

– вологі серветки;

– теплу легку ковдру;

– записку, в якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів (імена, номери телефонів, адреси);

– додатковий телефон (за можливості) разом із зарядним кабелем і повербанком;

– медичні препарати, якщо дитина проходить курс на постійній основі (попередньо поінформувавши про це класного керівника й вклавши інструкцію, як саме потрібно давати препарат);

– кілька речей, які створять дитині атмосферу комфорту. Це може бути книжка, розмальовка або улюблена іграшка.

Важливо не перевантажувати наплічник, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися у безпечне місце.

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