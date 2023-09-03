Рятувальники Києва просять не паркувати автомобілі на проїздах у житлових зонах

У випадку надзвичайної ситуації кожна секунда має величезне значення.

У ДСНС зазначають, що паркування автомобілів на проїздах у житлових зонах стає серйозною перепоною для роботи екстрених служб, зокрема, пожежних.

Адже у випадку надзвичайної ситуації кожна секунда має величезне значення, і швидкий доступ пожежної техніки до місця події може врятувати життя.

У Головному управлінні ДСНС України у місті Києві закликали водіїв тримати проїзди вільними від автомобілів. Це дозволить забезпечити необхідний простір для пожежної техніки та рятувальних служб.

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