На Рівненщині сталася жахлива ДТП – одна дитина загинула, ще 8 осіб постраждали

Під час ДТП зіткнулися два легкових автомобілі.

Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

У Рівненській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди одна дитина загинула, ще 8 осіб постраждали.

Як розповіли у ДСНС України, ДТП сталася у неділю, 3 вересня, після обіду в Рівненському районі. Там зіткнулися два легкових автомобілі.

«В результаті одна дитина загинула та 8 осіб постраждали.

Постраждалих госпіталізовано в лікарню», - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині сталася смертельна ДТП – загинуло 12 людей, серед яких 6 дітей.

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