В деяких областях України 4 вересня дощитиме та можливі грози

Синоптики розповіли, яку погоду очікувати в понеділок.

Зображення: freepik.com

У понеділок, 4 вересня, у деяких областях України пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Так, синоптики прогнозують у більшості західних, Вінницькій, Житомирській, місцями Київській, Черкаській та Одеській областях короткочасні дощі, вдень і в південній, східній частинах та на Дніпропетровщині невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза; на решті території без опадів.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на півдні та південному сході країни до 19°; вдень у західних, північних та Вінницькій областях 19-24°, на решті території 24-29°.

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