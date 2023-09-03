Украина с начала вторжения получила $100 миллиардов помощи, — Резников

Только от США Украина получила пособия уже почти на $60 миллиардов.

Западные партнеры помогают Украине приближать общую победу. Так, с начала полномасштабного вторжения государство получило около 100 миллиардов долларов помощи. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Укринформу.

По мнению министра обороны Резникова, если оценить все пакеты помощи от партнеров с начала полномасштабного вторжения, выйдет около 100 миллиардов долларов.

«Мы получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов и выстрелов, я думаю, под 100 миллиардов», - подчеркнул Резников.

По его словам, львиную часть Украине передали США.

«Только от США — более 50 миллиардов, уже под 60 подходит. Если это умножить на курс гривны, вы увидите, сколько это триллионов гривен», - сообщил министр.

При этом, по его словам, большинство бюджета Министерства обороны идет на денежное довольствие военных и компенсации.

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