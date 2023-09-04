Безкоштовні дослідження для українців: на які гормони можна здати аналізи

Безкоштовно отримати необхідні лабораторні чи інструментальні дослідження можливо при наявності направлення від сімейного лікаря.

Українці мають право безкоштовно отримати необхідні лабораторні чи інструментальні дослідження. Це можливо при наявності направлення від сімейного лікаря. Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.

Отримати послуги можна в медзакладах, які уклали договір з НСЗУ на пакет «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

Зокрема до переліку безоплатних аналізів також включені гормональні дослідження, а саме:

тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний),

трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний),

тиреотропний гормон (ТТГ),

тиреоглобулін (ТГ),

паратгормон (ПТГ),

інсулін,

адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін),

кортизол (гідрокортизон),

соматотропний гормон (соматотропін, СТГ),

пролактин,

фоллікулостимулюючий гормон,

вазопресин (АДГ),

норадреналін,

хромогранін,

тестостерон,

естрадіол,

інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1),

інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.