Купался вопреки запрету: на Николаевщине мужчина подорвался на мине

В результате взрыва он погиб.

В воскресенье, 3 сентября, в Черноморце Николаевской области на мини в воде подорвался 36-летний житель. В результате взрыва он погиб. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

«Мужчина, игнорируя упреждающие знаки об установлении минных заграждений, пошел покупаться в море. Во время пребывания человека в воде произошел взрыв. Мужчина погиб», - говорится в сообщении.

Военные просят не игнорировать ограничения по купанию в море и подчеркивают, что «черноморское побережье сегодня - это зона обороны и зона опасности».

Силы обороны отмечают недопустимость пребывания на побережье, особенно в воде, в частности на участках ограниченного доступа.

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