Окупанти спробували висадитися: ВМС знищили російський катер у Чорному морі, відео

У західній частині Чорного моря намагалися висадитися російські військові: Сили оборони знищили шістьох окупантів і їхній катер «Тунець» .

Українські захисники в північно-західній частині Чорного моря знищили ворожий катер, ліквідувавши 6 і поранивши 2 окупантів. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

«В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-морських сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 «Тунець».

Ворог поніс втрати в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів», — йдеться у повідомленні.

Сили оборони оприлюднили відео операції, однак не назвали її дату.

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