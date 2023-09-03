«Буде бум», — Резніков анонсував нарощення виробництва українських дронів

За його словами, майже впродовж року відбувався процес щодо спрощення процедури на виробництво безпілотників.

Фото: ukrinform.ua

Цієї осені, швидше за все, буде збільшено виробництво українських дронів. Такий прогноз зробив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, майже впродовж року відбувався процес щодо спрощення процедури на виробництво безпілотників.

«Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося — це не швидко, рік майже зайняло. Але я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих і т.д., і далі це розвиватиметься в обсягах уже», — зауважив він.

Раніше Резніков заявив, що Україна може почати застосовувати літаки F-16 навесні 2024 року.

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