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Давид Арахамія про закритий публічний доступ до Реєстру декларацій: в індивідуальному порядку попросимо НАЗК оприлюднити наші декларації

Давид Арахамія заспокоїв громадськість стосовно закритого для публічного доступу Реєстру декларацій – будуть просити НАЗК оприлюднити декларації депутатів в індивідуальному порядку.

Верховна Рада прийняла закон про автоматичне притягнення чиновників до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій

Ухвалено закон про притягнення до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій в автоматичному режимі.

Верховна Рада відновила електронне декларування чиновників, але декларації не будуть публічними

Верховна Рада проголосувала закон про відновлення декларування.

Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

  1. В Україні

«Буде бум», — Резніков анонсував нарощення виробництва українських дронів

21:15, 3 вересня 2023
За його словами, майже впродовж року відбувався процес щодо спрощення процедури на виробництво безпілотників.
«Буде бум», — Резніков анонсував нарощення виробництва українських дронів
Фото: ukrinform.ua
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Цієї осені, швидше за все, буде збільшено виробництво українських дронів. Такий прогноз зробив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, майже впродовж року відбувався процес щодо спрощення процедури на виробництво безпілотників.

«Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося — це не швидко, рік майже зайняло. Але я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих і т.д., і далі це розвиватиметься в обсягах уже», — зауважив він.

Раніше Резніков заявив, що Україна може почати застосовувати літаки F-16 навесні 2024 року.

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