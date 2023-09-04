Правила получения субсидий: будут ли изменения в сентябре

Субсидии предоставляются гражданам, не имеющим возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.

Украинцам рассказали, будут ли новые ограничения в получении субсидий. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в интервью Украинскому радио.

По ее словам, новых ограничений для получения субсидий пока не планируется. В бюджет 2024 года будут заложены расходы на пособие по оплате коммунальных услуг для малообеспеченных слоев населения.

«По субсидиям никаких изменений, которые сделали бы невозможным для кого-то получение такой помощи, не предусматривается. Напротив, мы понимаем, что в связи с повышением тарифов может произойти увеличение расходов», — отметила Марчак.

Подготовка к утверждению бюджета 2024 года продолжается. Правительство должно просчитать дополнительную сумму на случай увеличения количества нуждающихся в субсидии.

Также Марчак подчеркнула, что семьи, уже имеющие льготы, не должны заново подавать документы. Продолжение выплат произойдет автоматически. В том числе и возможен перерасчет размера этих выплат.

«Все граждане, имеющие оформленные субсидии, от них не требуется никаких действий. Пенсионный фонд автоматически перечисляет размер субсидии для семьи, например после повышения тарифа», – подчеркнула Марчак.

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