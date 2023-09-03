Гарантії безпеки, озброєння та ситуація на фронті: Зеленський провів розмову з Макроном

Володимир Зеленський обговорив з Еммануелем Макроном оборонну підтримку та початок переговорів у межах Спільної декларації про безпекові гарантії.

У неділю, 3 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє Офіс Президента.

Лідери обговорили ситуацію на фронті, постачання озброєння, зернову угоду та гарантії безпеки для Києва.

Зеленський повідомив своєму французькому колезі про поточну ситуацію на фронті та потреби українських військових для подальшої деокупації територій. Глава держави подякував Франції за постачання та розширення військової допомоги для України.

«Високо ціную завжди конкретні позиції Франції щодо термінів та обсягів надання оборонної підтримки. Також ціную твої (звернення до Макрона — ред.) постійні зусилля щодо активізації підтримки з боку наших партнерів», — заявив Зеленський.

Український президент додав, що лідери країн «обговорили наступні оборонні пакети».

Глави держав вважають, що слід продовжити роботу «зернового коридору» та поглибити співпрацю в захисті морських шляхів. Окремо Зеленський відзначив про необхідність посилення безпеки Одеського регіону.

ОП відзначає, що президенти ухвалили рішення про початок двосторонніх переговорів щодо гарантій безпеки в рамках декларації G7, а також погодили ідею розширення саміту миру з залученням країн Глобального Півдня.

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