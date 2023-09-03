Гарантії безпеки, озброєння та ситуація на фронті: Зеленський провів розмову з Макроном

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Верховний Суд висловився, чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді про скасування постанови прокурора щодо доручення здійснювати досудове розслідування іншому органу

Прокурор стверджував, що ухвала слідчого судді щодо скасування постанови заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу не передбачена нормами КПК України, а тому суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у перевірці її законності.

Водій, який порушив ПДР в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть якщо потерпілий не заперечує, - Верховний Суд

Верховний Суд: Водій, який порушив правила безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть за умови щирого каяття та відсутності заперечень потерпілого.

Військовозобов’язаний через релігійні переконання просив направити його на альтернативну службу, — Верховний Суд звернув увагу, що суди не з’ясували всіх обставин і скасував вирок

Верховний Суд скасував вирок суду першої інстанції, оскільки той не обґрунтував висновок про те, що обвинувачений не має права на проходження альтернативної служби, хоча він вважав, що має таке право у зв’язку із своїми релігійними переконаннями.

Коли немає необхідності розпочинати судовий розгляд спочатку в разі заміни судді у кримінальній справі, – позиція Верховного Суду

До заміни судді судовий розгляд у цій справі вже тривав 5 років, і за цей час було досліджено значний обсяг доказів, зокрема, допитано 36 свідків і та вивчено 59 томів інших доказів.

ВП ВС: Вжиті суддею заходи забезпечення позову не повинні перешкоджати господарській діяльності підприємства

Велика Палата визнала, що до судді, яка не здійснила належної перевірки заяви про забезпечення позову, було правомірно застосоване дисциплінарне стягнення.

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Гарантії безпеки, озброєння та ситуація на фронті: Зеленський провів розмову з Макроном

20:16, 3 вересня 2023
Володимир Зеленський обговорив з Еммануелем Макроном оборонну підтримку та початок переговорів у межах Спільної декларації про безпекові гарантії.
Гарантії безпеки, озброєння та ситуація на фронті: Зеленський провів розмову з Макроном
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У неділю, 3 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє Офіс Президента.

Лідери обговорили ситуацію на фронті, постачання озброєння, зернову угоду та гарантії безпеки для Києва.

Зеленський повідомив своєму французькому колезі про поточну ситуацію на фронті та потреби українських військових для подальшої деокупації територій. Глава держави подякував Франції за постачання та розширення військової допомоги для України.

«Високо ціную завжди конкретні позиції Франції щодо термінів та обсягів надання оборонної підтримки. Також ціную твої (звернення до Макрона — ред.) постійні зусилля щодо активізації підтримки з боку наших партнерів», — заявив Зеленський.

Український президент додав, що лідери країн «обговорили наступні оборонні пакети».

Глави держав вважають, що слід продовжити роботу «зернового коридору» та поглибити співпрацю в захисті морських шляхів. Окремо Зеленський відзначив про необхідність посилення безпеки Одеського регіону.

ОП відзначає, що президенти ухвалили рішення про початок двосторонніх переговорів щодо гарантій безпеки в рамках декларації G7, а також погодили ідею розширення саміту миру з залученням країн Глобального Півдня.

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