Мужчин, получающих второе высшее образование после 30 лет, могут лишить права на отсрочку: зарегистрирован законопроект

Зато те, кто «учится в последовательных видах образования», будут иметь право на отсрочку и дальше.

Представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский зарегистрировал законопроект, согласно которому мужчины, получающие второе образование после 30 лет, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Зато те, кто «учится в последовательных видах образования», будут иметь право на отсрочку и дальше.

«Получил информацию от Министерства образования и науки: на 2019-2021 годы студентов в возрасте 25 лет и старше было около 40 тыс. человек. В 2022 году таких студентов стало 106 тысяч. В этом году цифры также приближаются к 100 тысячам. Это означает, что 60 тыс. мужчин решили воспользоваться такой возможностью во избежание призыва», - отметил Вениславский.

По его словам, некоторые вузы открывали набор на контракты на дневную форму обучения, позволяя потенциальным призывникам с уже имеющимся образованием поступать на обучение и получать отсрочку от мобилизации. Иногда абитуриенты поступали на более низкий образовательный уровень, чем имели (на профессионально-техническое образование при имеющейся высшей), и на другую специальность.

Вениславский сообщил, что он зарегистрировал законопроект, который позволит перекрыть лазейку для отсрочки мобилизации обучения в университете.

«Я предложил, чтобы люди, обучающиеся в последовательных видах образования, имели право на отсрочку. А поступившие на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет таким правом на отсрочку воспользоваться не могли», - пояснил депутат.

Вениславский рассчитывает, что после принятия действие этого документа распространится и на мужчин, воспользовавшихся учебой для уклонения от мобилизации в 2022 году.

Ранее стало известно, мобилизуют ли мужчин-студентов, получающих второе образование: в Раде прокомментировали заявление Данилова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий