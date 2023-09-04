Перший навчальний день: у Києві повідомляють про замінування всіх шкіл та коледжів

Рішення щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією.

Фото: 24tv.ua

У Києві знову повідомили про замінування усіх середніх шкіл та коледжів міста. Працівники поліції та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

У КМВА розповіли, що рішення щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією.

«Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації», — йдеться у повідомленні.

Раніше Кличко повідомив, скільки шкіл розпочали роботу у Києві 1 вересня.

Також відомо, що українські школярі за кордоном будуть навчатися за спеціальною програмою.

Додамо, що у Львові учнів вчать керувати дронами.

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