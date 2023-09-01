Українські школярі за кордоном будуть навчатися за спеціальною програмою: деталі від МОН

У цій програмі всі українознавчі предмети, а саме українську мову, літературу, історію України, звели в єдиний курс на 6-8 годин на тиждень.

Для українських школярів за кордоном розробили спеціальну програму навчання для того, аби полегшити їм зв'язок з Україною. Про це розповів міністр освіти й науки Оксен Лісовий в інтерв'ю «Суспільному».

У цій програмі всі українознавчі предмети, а саме українську мову, літературу, історію України, звели в єдиний курс на 6-8 годин на тиждень.

«Також запустили в роботу можливість зарахування результатів навчання за всіма дисциплінами в іноземній школі. Окрім, звісно українознавчих дисциплін», - розповів Лісовий.

За його словами, кількість дітей, які цьогоріч повернулися до України й навчатимуться тут, наразі невідома.

«За даними кінця минулого навчального року за кордоном було близько 500 тисяч дітей шкільного віку. Зараз будемо мати нову кількість і до кінця вересня зведемо нові цифри, оскільки частина дітей повернулася в Україну», - зазначив міністр.

«Не виключаю, що ми втратимо частину дітей, які, можливо, будуть вчитися виключно в іноземних школах», – додав він.

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