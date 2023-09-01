Украинские школьники за границей будут учиться по специальной программе: детали от МОН

В этой программе все украиноведческие предметы, а именно украинский язык, литературу, историю Украины, построили в единый курс на 6-8 часов в неделю.

Для украинских школьников за границей разработали специальную программу обучения для того, чтобы облегчить им связь с Украиной. Об этом рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью «Суспільному».

В этой программе все украиноведческие предметы, а именно украинский язык, литературу, историю Украины, построили в единый курс на 6-8 часов в неделю.

Также запустили в работу возможность зачисления результатов обучения по всем дисциплинам в иностранной школе. Кроме, конечно, украиноведческих дисциплин», - рассказал Лисовой.

По его словам, количество детей, которые в этом году вернулись в Украину и будут учиться здесь, пока неизвестно.

«По данным конца прошлого учебного года, за границей было около 500 тысяч детей школьного возраста. Сейчас будем иметь новое количество и до конца сентября сведем новые цифры, поскольку часть детей вернулась в Украину», – отметил министр.

«Не исключаю, что мы потеряем часть детей, которые, возможно, будут учиться исключительно в иностранных школах», - добавил он.

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