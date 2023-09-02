До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

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До 1 января 2024 года из судов необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов.

Об этом 30 августа во время заседания Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти отметила директор департамента финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета и отчетности ГСА Виолетта Мышкина.

В Государственной судебной администрации сообщили, что заместители руководителей аппаратов судов могут либо согласиться на уменьшение заработной платы и работать на более низких должностях в аппаратах судов, либо будут уволены в связи с сокращением должностей.

Напомним, что 14 августа, во исполнение решения Высшего совета правосудия от 25 января 2022 года, и. о. главы ГСА Максим Пампура подписал изменения в Типовое положение об аппарате суда.

Согласно новой редакции Положения об аппарате суда, абзац 4 пункта 9 изложен в новой редакции, согласно которой «руководитель аппарата местного, апелляционного суда может иметь заместителя, если количество работников аппарата суда превышает 75 человек». В предыдущей редакции Типового положения руководитель аппарата суда мог иметь двух заместителей, если количество работников аппарата суда превышало 50 человек.

Указанная норма вступает в силу 1 января 2024 года.

Впрочем, в ходе обсуждений в составе Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти, представителями судов все же были высказаны просьбы к ГСА и ВСП, пересмотреть изменения в Типовое положение в части определения оснований для наличия в суде заместителя руководителя аппарата суда.

Напомним, что в январе 2022 года, рассматривая соответствующие изменения в Типовое положение, поступившие от ГСА, в ВСП отмечали, что указанные изменения помогут сэкономить средства для судов первой и апелляционной инстанций.

В Совете судей Украины указанное решение Совета правосудия и ГСА вызвало критику, что обусловило промедление с выполнением решения ВСП в течение длительного времени.

Автор Вячеслав Хрипун

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