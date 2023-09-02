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  1. В Украине

Угрожали свидетелям за их заявления на бандитов: задержали опасных рэкетиров

14:51, 2 сентября 2023
СБУ задержала двух членов преступной группировки, угрожавших свидетелям.
Угрожали свидетелям за их заявления на бандитов: задержали опасных рэкетиров
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Правоохранители задержали еще двух участников преступной группировки, разоблаченной в августе в Житомирской области. Злоумышленники «выбивали» из людей деньги под вымышленными поводами, а в случае отказа платить «дань» – вывозили жертв в пыточные в Коростышеве, передает пресс-служба СБУ.

В настоящее время установлено более 30 семей, пострадавших от преступников.

«Как сообщалось, среди пострадавших был военнослужащий ВСУ. Его беременную жену фигуранты угрожали покалечить, а затем убить, если воин не передаст им 190 тыс. грн.

В августе в результате спецоперации СБУ были задержаны восемь злоумышленников. Среди них – два лидера криминальной группировки», - сказано в сообщении.

В СБУ добавили, что после задержания ключевых фигурантов банды еще двое их сообщников пытались «залечь на дно» во избежание правосудия. Однако через некоторое время они начали «выходить» на своих жертв, требуя отказаться от показаний преступлений задержанных фигурантов.

«Угрожая физической расправой, оба злоумышленника хотели «убедить» нескольких потерпевших забрать заявления, поданные в правоохранительные органы.

Перед разговором бандиты проверяли одежду, украшения и мобильные телефоны людей на наличие «жучков», - сообщают в СБУ.

В результате оперативных действий сотрудники СБУ задержали обоих рэкетиров. При обыске у них изъяты мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время одному из задержанных сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

– ст. 386 (принуждение свидетеля и потерпевшего к отказу от дачи показаний, а также к даче заведомо ложных показаний путем угрозы насилием).

По этой же статье квалифицированы преступные действия другого задержанного. Кроме того, ему инкриминируют ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшееся причинением физических страданий) Уголовного кодекса.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников.

Ранее сообщалось, что во Львовской области нейтрализована деятельность лидера преступной группировки и его активных участников, которые терроризировали и пытались держать в страхе местных жителей.

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