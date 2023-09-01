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Как отличить наследование по праву представления от наследственной трансмиссии: основные отличия

15:51, 1 сентября 2023
Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия является способом не потерять имущество, которое должно перейти лицу от наследодателя и сохранить его в семье.
Как отличить наследование по праву представления от наследственной трансмиссии: основные отличия
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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило, как отличить наследование по праву представления от наследственной трансмиссии.

«Сегодня, к сожалению, как никогда часто возникает ситуация, когда наследник, имеющий право на наследование либо по закону, либо по завещанию, умирает в течение шести месяцев после открытия наследства. Или, когда сам владелец пережил родственников, которым бы перешло его имущество, скажем, родители пережили детей, однако у последних были свои еще живые дети», — отметили в Минюсте.

В таких случаях применяется наследственная трансмиссия или наследование по праву представления.

Так, законодательством установлено, что, если наследник по завещанию или по закону умер после открытия наследства и не успел его принять, право на принятие причитающейся ему доли наследства, кроме права на принятие обязательной доли по наследству, переходит к его наследникам. Это и есть наследственная трансмиссия.

Таким образом, наследственная трансмиссия предполагает именно переход права наследования (принятие или отказ от принятия наследства) от умершего к его собственным наследникам.

Под наследованием по праву представления понимается особый порядок, согласно которому родственники низшей степени родства наследуют то имущество, которое по закону перешло бы их родственникам высшей степени родства с наследодателем, однако, которые к моменту открытия наследства умерли.

К примеру, внуки наследодателя не являются наследниками первой очереди. Однако если дети наследодателя умерли раньше наследодателя (до открытия наследства), то внуки наследодателя приобретают право на наследование по закону вместо умерших родителей, как наследники первой очереди.

Важно не путать наследственную трансмиссию с наследованием по праву представления. Основные отличия этих двух понятий заключаются в следующем:

– наследование по праву представления наступает в том случае, если наследник умер раньше наследодателя, а наследственная трансмиссия применяется, если наследодатель умер раньше, но наследник также умирает, не успев принять наследство;

– наследственная трансмиссия распространяется как на наследование по закону, так и на наследование по завещанию, в то время как наследование по праву представления возможно только при наследовании по закону.

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