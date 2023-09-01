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  1. В Украине

Интеграция Украины в ЕС: в Верховной Раде заслушали годовой отчет парламентской Исследовательской службы

15:21, 1 сентября 2023
За год существования Служба подготовила и предоставила заказчикам 685 информационно-аналитических материалов, основная часть которых посвящена интеграции Украины в ЕС.
Интеграция Украины в ЕС: в Верховной Раде заслушали годовой отчет парламентской Исследовательской службы
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В пятницу, 1 сентября, в Верховной Раде заслушали отчет парламентской Исследовательской службы, отмечающей годовщину создания.

«Мы поставили амбициозную задачу, как из традиционного научного института законодательства сделать службу, которая была бы прикладной парламентской службой и могла решать конкретные, возложенные на нее, задачи», — отметил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он добавил, что создание Исследовательской службы, с одной стороны, явилось результатом изучения лучшего зарубежного опыта, а с другой — учетом национальных парламентских традиций.

Стефанчук акцентировал, что уже больше года у Украины есть статус кандидата на вступление в Европейский Союз — и за это время Парламент продемонстрировал, что может быть настоящей движущей силой, когда вопрос касается адаптации законодательства к европейскому праву.

«Но любое принятие решений, любое законодательное решение должно бесспорно базироваться на анализе соответствующих норм и профессиональной экспертизе предложенных проектов, актов», — отметил Руслан Стефанчук, акцентировав, что в этой связи на Исследовательскую службу возложена прежде всего задача по научно-исследовательскому и информативно-аналитическому обеспечению деятельности Парламента.

В то же время он приветствовал уже достигнутый процесс Исследовательской службы в направлении международного взаимодействия, добавив, что во время каждого визита к иностранным партнерам слышит о полной готовности оказывать Украине экспертную помощь, в частности, по вопросам становления Исследовательской службы.

«В этом году ожидаем открытия переговоров о вступлении в ЕС. Нам нужно ясно понять, как Исследовательскую службу сделать одной из лучших парламентских исследовательских служб в мире. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы уже сделали. Очень надеюсь, что вам удастся сделать еще больше», - подчеркнул Председатель Верховной Рады Украины.

Руководитель Исследовательской службы Леся Ваолевская отчиталась, что за год существования Служба подготовила и предоставила заказчикам 685 информационно-аналитических материалов, основная часть которых посвящена интеграции Украины в ЕС.

«При планировании нашей деятельности мы учитывали предложения парламентариев, в частности, при подготовке концепции развития законодательства. Создан каталог информационно-аналитических материалов, размещенный на сайте, подготовлен календарь-планер мероприятий Верховной Рады Украины на 24 год с информацией о соответствующей мере и гиперссылкой на соответствующую норму закона», — сообщила Ваолевская.

Также Исследовательская служба приняла участие в 25 рабочих группах и подгруппах и в 32 экспертных обсуждениях по актуальным вопросам законотворческой деятельности, проведено профессиональное обучение 1113 лицам.

Участие в мероприятии приняли также главы комитетов Верховной Рады. Они высказали предложения по дальнейшему развитию Исследовательской службы Верховной Рады Украины, в частности, о внедрении единого глоссария сроков законодательства, необходимости усилить финансовое направление работы Исследовательской службы с целью улучшения бюджетного процесса, усилить деятельность в анализе влияния принятых законов не только в финансово-бюджетной, но и в других областях, а также подключение к международным базам данных с тем, чтобы изучать наиболее ведущие тенденции в различных сферах жизнедеятельности страны.

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