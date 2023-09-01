Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Давид Арахамія: Верховна Рада демонструє вражаючу ефективність, хоча на її долю випало багато складних випробувань

За словами Давида Арахамії, нинішня Верховна Рада ефективніша за попередню з точки зору якості, хоча спочатку депутати фактично розбиралися, як і що працює, та активно залучає до роботи над законопроектами некомерційні громадські організації і журналістів.

Вища рада правосуддя відновить розгляд скарг на суддів у вересні-жовтні 2023 року

Комітет рекомендував прийняти законопроект, який розблокує запуск розгляду ВРП дисциплінарних скарг на суддів.

Переважна більшість державних службовців задоволена своєю роботою – дослідження НАДС

Незадоволення у держслужбовців викликають розмір заробітної плати та не зовсім компетентні керівники.

У ВККС закцентували на важливих деталях відновлення кваліфікаційного оцінювання суддів

Судді з прифронтових судів, у яких сплив п’ятирічний строк повноважень, також у пріоритеті ВККС на проведення кваліфікаційного оцінювання

Верховний Суд розглянув справу щодо права студента на перетин кордону, який посилався на постанову Кабміну, що дозволяла такий перетин

Верховний Суд підкреслив, що хоча й немає такого закону, який би встановлював обмеження прав студентів українських вузів вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав, свобод та інтересів її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, а тому є співмірним із застосованими обмеженнями прав та не є свавільним.

  1. В Україні

Інтеграція України до ЄС: у Верховній Раді заслухали річний звіт парламентської Дослідницької служби

15:21, 1 вересня 2023
За рік існування Служба підготувала та надала замовникам 685 інформаційно-аналітичних матеріалів, основна частина яких присвячена інтеграції України до ЄС.
Інтеграція України до ЄС: у Верховній Раді заслухали річний звіт парламентської Дослідницької служби
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У п’ятницю, 1 вересня, у Верховній Раді заслухали звіт парламентської Дослідницької служби, яка відзначає річницю створення.

«Ми поставили амбітне завдання, як із традиційного наукового інституту законодавства зробити службу, яка би була прикладною парламентською службою та могла вирішувати конкретні, покладені на неї, завдання», — зауважив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він додав, що створення Дослідницької служби, з одного боку, стало результатом вивчення кращого зарубіжного досвіду, а з іншого — урахуванням національних парламентських традицій.

Стефанчук акцентував, що вже понад рік Україна має статус кандидата на вступ до Європейського Союзу — і за цей час Парламент продемонстрував, що може бути справжньою рушійною силою, коли питання стосується адаптації законодавства до європейського права.

«Але будь-яке ухвалення рішень, будь-яке законодавче рішення має безперечно базуватися на аналізі відповідних норм і фаховій експертизі запропонованих проектів, актів», — зазначив Руслан Стефанчук, акцентувавши, що у зв'язку із цим, на Дослідницьку службу покладено насамперед завдання щодо науково-дослідницького та інформативно-аналітичного забезпечення діяльності Парламенту.

Водночас він привітав уже досягнутий процес Дослідницької служби у напрямі міжнародної взаємодії, додавши, що під час кожного візиту до іноземних партнерів чує про повну готовність надавати Україні експертну допомогу, зокрема, із питань становлення Дослідницької служби.

«Цього року очікуємо на відкриття перемовин про вступ до ЄС. Нам треба чітко зрозуміти, як Дослідницьку службу зробити однією з найкращих парламентських дослідницьких служб у світі. І я хочу подякувати вам за те, що ви вже зробили. Дуже сподіваюся, що вам вдасться зробити ще більше», — наголосив Голова Верховної Ради України.

Очільниця Дослідницької служби Леся Ваолевська відзвітувала, що за рік існування Служба підготувала та надала замовникам 685 інформаційно-аналітичних матеріалів, основна частина яких присвячена інтеграції України до ЄС.

«Під час планування нашої діяльності ми враховували пропозиції парламентаріїв, зокрема, при підготовці концепції розвитку законодавства. Створено каталог інформаційно-аналітичних матеріалів, який розміщено на сайті, підготовлено календар-планнер заходів Верховної Ради України на 24 рік з інформацією про відповідний захід і гіперпосиланням на відповідну норму закону», — повідомила Ваолевська.

Також Дослідницька служба взяла участь у 25-ти робочих групах і підгрупах та в 32 експертних обговореннях щодо актуальних питань законотворчої діяльності, проведено професійне навчання 1113 особам.

Участь у заході взяли також голови комітетів Верховної Ради. Вони висловили пропозиції щодо подальшого розвитку Дослідницької служби Верховної Ради України, зокрема, щодо запровадження єдиного глосарію термінів законодавства, необхідності посилити фінансовий напрямок роботи Дослідницької служби з метою покращення бюджетного процесу, посилити діяльність в аналізі впливу прийнятих законів не лише у фінансово-бюджетній, а й у інших сферах, а також підключення до міжнародних баз даних з тим, щоб вивчати найбільш провідні тенденції у різних сферах життєдіяльності країни.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду