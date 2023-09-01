Первую очередь военного мемориального кладбища будет введено в эксплуатацию до конца 2023 года

Это позволит уже в этом году хоронить украинских Героев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины, на этом кладбище.

Фото: novynarnia.com

Первую очередь Национальное военное мемориальное кладбище запланировано ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Об этом сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун.

По его словам, это позволит уже в этом году хоронить на этом кладбище украинских Героев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины.

Он напомнил, что 19 августа правительство приняло постановление о реализации экспериментального проекта по проектированию Национального военного мемориального кладбища на территории Гатненского сельского территориального общества Фастовского района Киевской области. Это позволит ускорить сроки создания мемориального комплекса.

Место расположения было выбрано по следующим критериям: общая площадь земельного участка должна быть более 100 гектаров с учетом санитарных норм и возможностью строительства, удобная локация с имеющимся общественным транспортом, возможность проведения официальных церемониальных мероприятий. И самое главное – участок не должен иметь юридических препятствий, способных остановить строительство Мемориала, отметил Порхун.

Национальный мемориал будет включать военное кладбище, музейный комплекс, ритуальное здание, современный крематорий и другие необходимые постройки для организации почетных захоронений.

«Визуальная составляющая мемориального кладбища будет разработана с учетом чувствительного отношения граждан к увековечиванию памяти наших Героев российско-украинской войны. Комплекс будет совмещать в себе как традиционные захоронения, так и захоронения в колумбарии», – рассказал первый замминистра.

Он отметил, что Национальное военное мемориальное кладбище – это масштабный проект, подобных которому во времена независимости Украины никто не строил. Однако Минветеранов привлечет все возможные ресурсы для ускорения строительства.

«Строительство мемориала будет разбито на несколько очередей. Мы ставим своей целью в первую очередь построить сектор традиционных захоронений, колумбарий, площадь, где будет проходить прощание с нашими Воинами, и необходимые сооружения для организации захоронений. И после ввода в эксплуатацию первой очереди – начинаем захоронение, чтобы не ждать полного завершения работ. Ставим перед собой амбициозные планы – сдать в эксплуатацию в первую очередь до конца этого года», – подчеркнул Порхун.

Как известно, госбюджетом в 2023 году предусмотрено 65,4 млн. гривен на строительство Национального военного мемориального кладбища. Все производители работ по проектированию и строительству будут определены через Prozorro. В настоящее время уже объявлена процедура торгов на разработку эскизного проекта Национального военного мемориального кладбища. Все желающие проектировщики, имеющие соответствующую квалификацию, могут принять участие в этих торгах, сообщил первый заместитель Министра по делам ветеранов.

Ранее мы писали, что правительство ускорит сроки проектирования Национального военного мемориального кладбища.

Добавим, что в местах почетных захоронений на кладбищах в Киеве будут устанавливать надгробные сооружения единого образца.

Также Кабмин сменил место строительства военного мемориального кладбища: новая локация — село Гатное под Киевом.

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