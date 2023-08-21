Кабмін змінив місце будівництва військового меморіального кладовища: нова локація — село Гатне під Києвом

Кабмін вирішив перенести місце створення Національного військового меморіального кладовища з Києва до Гатного на Київщині.

Кабінет міністрів змінив місце будівництва військового меморіального кладовища. До 30 серпня 2025 року його мають створити у селищі Гатне Фастівського району Київської області, яке межує з Києвом, йдеться у постанові уряду №870 від 19 серпня.

Зазначається, що для облаштування кладовища у селі Гатне виділять дві земельні ділянки площею 258,73 га і 7,96 га.

Координатором проєкту є Міністерство у справах ветеранів.

Замовником робіт з проєктування буде державна установа «Національне військове меморіальне кладовище».

Раніше ми писали, що Уряд прискорить терміни проектування Національного військового меморіального кладовища.

Додамо, що у місцях почесних поховань на кладовищах у Києві будуть встановлювати надмогильні споруди єдиного зразка.

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